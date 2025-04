Dette mindre kjente Warhammer-spillet inspirerte Civilization VIIs fortellinger

HQ

Som det første Civilization-spillet på nesten et tiår gjorde Civilization VII noen store endringer i den tradisjonelle formelen. Det var Ages-mekanikken, delingen mellom sivilisasjoner og ledere, og mye mer. Fortellinger skilte seg ut for mange spillere som en spennende ny funksjon, og de var tilsynelatende inspirert av en uventet kilde.

I en tale i et panel på GDC i år forklarte Civilization VIIs narrative direktør Cat Manning (takk, GamesRadar) hvordan fortellingene ble til. "Warhammer 40,000: Chaos Gate var et stort berøringspunkt da vi begynte å snakke om hvordan systemet kunne se ut", sa hun.

"Så spill som FTL [Faster Than Light] har eksperimentert med dette. Det var et stort berøringspunkt for oss. Det finnes også spill som Paradox games, Amplitude, Battletech og Warhammer Chaos," la hun til. Manning forklarte at systemene i Civ i bunn og grunn fungerer som en konstant frem og tilbake, ettersom hver handling du utfører, sender signaler til andre deler av spillet.

"Hvis du for eksempel kjøper en enhet med gull, kan du umiddelbart få en narrativ hendelse knyttet til den enheten", sier hun. "Og det er fordi systemet alltid er i bakgrunnen og lytter."

Civilization VII er ute nå for PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch.