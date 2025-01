Dette museet i Tokyo er en tidsmaskin for forlatt teknologi

HQ

Det er så rart hvor raskt teknologi går ut på dato. I løpet av noen tiår har vi sett mange apparater komme og gå, og de som ikke lenger finnes i hjemmene eller lommene våre, er nå utstilt på et nytt museum i hjertet av Tokyo.

Extinct Media Museum er et stort utstillingsvindu for all slags forlatt teknologi, inkludert gamle kameraer, telekommunikasjonsutstyr og mye mer. Den eldste utstillingen er et japansk Lily stillbildekamera fra 1916. Museet åpnet for første gang i januar 2023, og har som formål å bevare alle medier, ettersom det mener at alle andre enheter enn stein og papir vil bli ubrukelige på et eller annet tidspunkt.

Noen av gjenstandene kan berøres, noe som gir besøkende et ekstra lag til helhetsopplevelsen. "Det er mye informasjon du kan få ved å holde i det, for eksempel lukten", sier kurator Barbara Asuka. "Vi ønsker at de besøkende skal oppleve disse gjenstandene med alle fem sanser, i stedet for bare å se på utstillingen gjennom glass."

Museet tar også imot donasjoner fra besøkende, så hvis du har noe gammel teknologi som bare står og samler støv, og du har tid til overs i Tokyo, kan det være lurt å ta turen dit.

Takk, Reuters.