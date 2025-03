Dette var de mest populære karakterene i nettverkstesten Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Et spill som mange ser frem til er Sonic Racing: Crossworlds, som skal lanseres i 2025, selv om vi fortsatt ikke vet når. For en måned siden ble det kjørt en første Closed Network Test der utvalgte personer fikk sjansen til å prøve spillet for å bidra med data og tilbakemeldinger.

Nå er det avslørt hvilke karakterer som ble mest spilt i denne nettverkstesten, hvor den første og andre kanskje ikke er superoverraskende ettersom de er Sonic selv og Shadow - men den tredje kan likevel anses som litt uventet. Det er duoen Cream & Cheese, som debuterte på Sonic Advance 2 og har blitt noe av en fan-favoritt.

At de er de mest spilte, betyr selvfølgelig ikke nødvendigvis at de er de beste, selv om man kan mistenke at folk gjerne fortsetter å spille en figur de gjør det spesielt bra med.

Sonic Racing: Crossworlds kommer til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One og Xbox Series X/S. Vi vil imidlertid bli veldig overrasket om det ikke også dukker opp på Switch 2 også.