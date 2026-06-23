Dettol beklager etter at ny reklamefilm har blitt kritisert for å objektivere kvinner

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En ny reklame fra det britiske hygienemerket Dettol har blitt kraftig kritisert i Kina, da den forsøkte å ta opp kjønnsspørsmål, men har gitt seerne en følelse av at kvinner ble objektifisert gjennom reklamen. Reklamen tar for seg begrepet «giftig maskulinitet» og viser en mann som ønsker seg en «ren» kjæreste, som ikke er «besudlet av andre menn».

Reklamen påpeker deretter at denne oppførselen er giftig. En overraskende vending senere i reklamen viser at kjæresten konfronterer mannen i reklamen med hans giftige oppførsel før hun slår opp med ham. Dette budskapet ble imidlertid ikke helt mottatt som tiltenkt, og ifølge BBC har det kinesiske nettet oppfordret til boikott av Dettol, i den tro at reklamen objektiverer kvinner.

«Vi erkjenner at den har fornærmet mange mennesker, spesielt kvinner. Vi tar ansvar for eventuelle forsømmelser i utformingen og gjennomgangen av innholdet i reklamen,» sa Dettol i en uttalelse.

Manya Koetse fra nyhetsbrevet «Eye on Digital China» sier at reklamen var en «katastrofe for et merke som baserer hele sin virksomhet på renslighet.» Hun la til at budskapet i seg selv ikke var feil, men måten det ble formidlet på var det definitivt. «Selv om intensjonen var å fremstille den mannlige karakteren som den som hadde gjort noe galt, ble budskapet formidlet så dårlig at det slo spektakulært tilbake.»