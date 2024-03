Dev Patel gjør sin beste John Wick-imitasjon i den nyeste traileren til Monkey Man

Det har kommet ut noen virkelig ville historier om innspillingen av den kommende actionfilmen Monkey Man. Blant annet at hovedrolleinnehaver Dev Patel brakk hånden etter to dager, fikk satt inn en skrue og fortsatte innspillingen dagen etter. Men det er akkurat denne typen engasjement man ønsker seg for en hovedrolleinnehaver som skal spille en karakter som ganske enkelt kan beskrives som en indisk John Wick.

I filmen spiller Patel en rollefigur (og regisserer filmen) som er ute på alle hevntokters mor, og tar et oppgjør med de rike og korrupte i India som hadde en finger med i spillet i mordet på moren hans og den fortsatte undertrykkelsen av de fattige. Det er en litt mer hederlig sak enn Keanu Reeves' actionhelt som bare er ute etter å hevne hunden sin, men det er ikke til å stikke under en stol at ingen av de to actionfilmene ser ut til å mangle spennende, blodige og velkoreograferte kampscener.

Monkey Man er klar for kinopremiere 5. april, og du kan se den nye traileren for filmen nedenfor.