Devcom Developer Conference kunngjør to nye sesjoner og resultatene av en undersøkelse av den nåværende tilstanden i dataspillbransjen

Med mindre enn to uker igjen er det klart for Gamescom på Koelnmesse i Köln, Europas årlige spillmesse, som har blitt verdens ledende arrangement i sitt slag etter at E3 forsvant. På de samme datoene (faktisk starter det litt tidligere) finner også Devcom Developer Conference sted, et møte mellom utviklere og medlemmer av bransjen der det avholdes forretningsmøter, konferanser om spillutvikling og studioer, post-mortems av spill og mye mer.

Nå har arrangørene bekreftet to nye sesjoner som vil finne sted i år, nemlig YouTube-komikergruppen Viva La Dirt League, med tittelen "Viva La Game Dev: How a YouTube Empire Became Indie Game Gold", og Mario Kart World: Beat the Pros, en direktesendt turnering med profesjonelle spillutviklere og innholdsskapere.

Hvis du tenkte på noe mer direkte relatert til spillutvikling, har du selvfølgelig mange flere bekreftede alternativer, som er som følger :



Letters from Malevelon Creek: Narrative Design of the 'Helldivers 2' Galactic War av Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios)

Min 25 år lange reise gjennom videospillbransjen , av Minh Le (Ultimo Ratio Games)

160 GB motstand: En "S.T.A.L.K.E.R. 2"-post-mortem , av Ievgen Grygorovych & Mariia Grygorovych (GSC Game Worlds)

Picking Things Up: First Person Interactivity in "Indiana Jones and the Great Circle", av Zeke Virant (MachineGames)



Den årlige Speakers-undersøkelsen har fått sine første offisielle resultater. 33 % av respondentene velger å minimere eller eliminere bruken av kunstig intelligens i alle stadier av spillutviklingen, trenden i fremtidig publisering går mot midlertidig eksklusivitet eller ikke-eksklusivitet, og Early Access-modellen er fortsatt levedyktig og til og med mer gunstig i visse spillsjangre og -miljøer.

I år vil Gamereactor nok en gang være en mediepartner av Devcom Developer Conference, i en ansikt-til-ansikt-dekning i tillegg til Gamescom, så veldig snart vil vi gi deg eksklusive intervjuer og mye mer om den skjulte siden av spillene som vi elsker så høyt. Hold deg oppdatert.