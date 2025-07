Devcom presenterer programmet for 2025-utgaven med mer enn 210 foredragsholdere og tre ganger så mange deltakere i rundebordskonferanser

HQ

Som mange av dere som er faste lesere av Gamereactor vet, er det noen dager før Gamescom starter i Köln vanligvis et stort arrangement i samme by for utviklere i bransjen kalt Devcom, der fagfolk deler sine erfaringer og knytter forretnings- og bransjerelasjoner mellom ulike team fra hele verden. Det er en fin måte å holde seg oppdatert på aktuelle trender og høre direkte fra suksessrike personer om deres strategier for å holde tritt med dagens videospillbransje, som er i rask endring.

Gamereactor var faktisk til stede på den forrige utgaven av 2024 som mediepartner, og i år vil vi gjenta opplevelsen, og vi kan allerede fortelle deg at devcom-utviklerkonferansen 2025 (#ddc2025) tar sikte på å bli et mye større arrangement denne gangen.

HQ

Vi sier dette fordi vi nettopp har kunngjort noen av de mer enn 200 foredragsholderne på høyt nivå som vil være til stede på arrangementet mellom 17. og 19. august. I løpet av disse dagene vil deltakerne kunne delta som lyttere til de allerede bekreftede øktene av Michel Nohra (Sandfall Interactive - Expedition 33) om gjenoppfinnelsen av kamp i rollespill, Kate Kellogg (COO for Electronic Arts) om intuitiv ledelse, Zeke Virant (MachineGames) om utformingen av GRIP-systemet for Indiana Jones and the Great Circle, Minh Le (skaperen av Counter-Strike) om å overleve og trives i 25 år i spillbransjen, og Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios) om den narrative utformingen av den galaktiske krigføringen i Helldivers 2. Det vil også være et lederpanel med ledere fra Arrowhead, Avalanche, Gearbox Montreal og Helldivers 2-teamet på en av hovedscenene.

De vil nå også få selskap av paneler med Anna Oporska-Szybisz (Bloober Team), Celia Hodent (Game UX Strategist), Cody Matthew Johnson (Emperia Sounds), Jon Everist (komponist), Kia Abhari (Riot Games), Kim Belair (Sweet Baby Inc), Kiki Finley (Point Blank Management), Lionel Cornelius (Riot Games), Matthew Strasser (Insomniac Games) og Wilbert Roget (Roget Music).

I tillegg har organisasjonen rapportert at det i 2025-utgaven har blitt arrangert opptil tre ganger så mange rundbordssamtaler for utviklere sammenlignet med fjorårets utgave, noe som indikerer hvor relevant dette arrangementet er for å skape arbeidsflyter for årene som kommer.

Du finner både programmet og lenken for å kjøpe billett hvis du ønsker å delta på devcom på hovednettstedet , her.