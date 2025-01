DevGAMM bekrefter datoer og første foredragsholdere for sin tredje utgave i Polen i slutten av februar

HQ

Etter den vellykkede utgaven i november 2024 i Lisboa, er DevGAMM, Europas nye arrangement for spillutviklere, klar for neste stopp på AmberExpo i Gdańsk, Polen. Denne tredje utgaven vil finne sted 27.-28. februar, og arrangørene ønsket å begynne å varme opp stemningen ved å kunngjøre de første foredragsholderne som vil delta som gjester og delta i workshops og foredrag for å dele sin ekspertise :

Og de er ikke mindre navn, nettopp :



Abby LeMaster, Senior Lead Producer, FoU, Riot Games



Stanislav Mishchenko, seniorprodusent, 11 bit studios S.A.



Monika Chmura, Lead Combat Designer, Bloober Team



Łukasz Łukasik, verktøydirektør, Techland



Maezza Brathwaite-Romero, samfunnsutvikler og kommunikasjonssjef, Romero Games Ltd.



Vladimir Gaidenko, assisterende hovedskriptforfatter, Larian Studios



Arrangementet byr også på mange nettverksaktiviteter for utviklere. Speed Networking gir deltakerne mulighet til å raskt presentere seg for så mange profesjonelle som mulig. Career Hub er for dem som er på utkikk etter nye karrieremuligheter. Engage! kobler utgivere og utviklere sammen i et fleksibelt format for kommunikasjon på stedet. De som har forretningsbillett, får også tilgang til nettverksplattformen Pine, der de enkelt kan se hvem som deltar, administrere agendaen sin og planlegge møter på konferansestedet. VIP-billettinnehavere vil bli invitert til noen begrensede og unike nettverksopplevelser.

Så nå vet du det: Hvis du er utvikler eller har ferdigheter og ønsker å banke på døren til jobbmarkedet for spillutvikling, kan du skaffe deg billett til DevGAMM Gdańsk her.