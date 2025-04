DevGAMM Lisbon 2025 har nå (utvidede) datoer og to nye arenaer

HQ

DevGAMM, som er et bransjetreff for dataspillbransjen, har fått stadig mer vind i seilene de siste årene, spesielt etter at 2023 la til en utgave i Portugal, som tradisjonelt arrangeres på slutten av året, rundt november. Vi deltok selv på den forrige utgaven og syntes den var så interessant og full av talent at vi grep sjansen til å ta et fly for å delta på neste stopp i Gdansk i februar i år. Og nå kunngjør DevGAMM datoene for neste utgave 20205 i Portugal, med viktige endringer i organiseringen.

Disse endringene skyldes at arrangementet har vokst så mye at det kommer til å bli organisert rundt to arenaer med svært forskjellige formål. DevGAMM Portugal 2025 starter på øya Madeira med et todagers toppmøte 3. og 4. november, som er begrenset til selskaper på høyt nivå i sektoren, og som har som mål å etablere nye forretningsforbindelser for fremtiden.

Et par dager senere, 6. og 7. november, arrangeres det klassiske B2B-arrangementet DevGAMM Conference, med mange muligheter for nettverksbygging, foredrag fra ledende bransjefolk, et stort utstillingsområde for indie- og AA-bedrifter, prisutdelingsgalla og mye mer.

Hvis du ønsker å delta på årets utgave, bør du vite at arrangementet har blitt flyttet fra Cascais til den portugisiske hovedstaden Lisboa, noe som gjør det mye enklere å delta og innkvartere seg internasjonalt. Billettsalget til begge arrangementene har startet, og du kan få tilgang til dem med et spesialtilbud frem til midten av mai.