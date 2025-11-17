DevGAMM Lisbon 2025 registrerer sin største suksess i Europa, med mer enn 1 100 deltakere

HQ

En ny utgave av DevGAMM ble avholdt i den portugisiske hovedstaden Lisboa tidligere denne måneden, fra 3. til 7. november, og arrangørene er stolte av å kunne si at dette var den største europeiske utgaven til dags dato.

Nøkkeltallet er at mer enn 1100 deltakere, alle fagfolk på høyeste nivå i bransjen, alt fra uavhengige utviklere, studioutviklingsteam, utgivere, konsulentselskaper, investorer og kort sagt alle leddene som utgjør kjeden for opprettelse og publisering av videospill, kom sammen i den portugisiske hovedstaden, i tillegg til et annet arrangement, mye mer eksklusivt og på et enda høyere nivå, på øya Maderia de foregående dagene, som blant annet deltok av ledere fra Epic Games, Unreal Engine, 2K Games, Bossa Games, Electronic Arts, FunPlus, Krafton og Unity.

Under DevGAMM Lisbon 2025 var det foredrag og paneler med 75 bransjeeksperter som snakket og presenterte mer enn 80 spill. Deltakerne kunne delta i B2B-møter, nettverksbygging, workshops, paneldiskusjoner og unike opplevelser rundt om i byen. DevGAMM Awards ble også kunngjort, og det ble delt ut mer enn 135 000 kroner i premiepotten med sponsorer som Scorewarrior, Epic Games Store, Aptoide, Astra Logical og tinyBuild.

Gamereactor deltok på nok en utgave av DevGAMM, der vi dekket både selve arrangementet og gjennomførte mer enn 20 individuelle intervjuer med hovedtalerne, som dette med Adam Boyes.