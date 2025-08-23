Devialet Mania

Det Paris-baserte lydselskapet eid og grunnlagt av Pierre-Emmanuel Calmel har i flere år regjert Bluetooth-segmentet med den helt briljante Phantom. Via Calmels anerkjente Analogue Digital Hybrid-driver gikk Devialet fra ingenting til alt over natten, og med et par oppgraderinger av Phantom har de bygget det jeg lenge har ansett for å være den beste trådløse Bluetooth-høyttaleren på markedet. Men ja, hvis det høres bra ut, koster det mye, og med en prislapp på opp mot 3 000 pund har det også vært mulig å kjøpe en virkelig fin stereoforsterker og to flotte høyttalere for de samme pengene, men det er selvfølgelig en helt annen diskusjon. Devialet har siden 2008 vært verdensledende på det de har holdt på med, og det var det jeg ville frem til (før jeg begynte å bable, som så ofte er tilfelle).

HQ

Den er veldig fin, men bedre på bilder enn i virkeligheten der stoffet på utsiden og gummiremmen føles litt svak når det gjelder finish.

Med Mania, deres nye minihøyttaler, ønsker Devialet åpenbart å nå et nytt publikum, et bredere publikum. 790 pund er riktignok mye penger for en Bluetooth-høyttaler av denne størrelsen med den ytelsen som tilbys, men det er langt unna prisen Devialet vil ha for Phantom II, og franskmennene mener at Mania er verdt prisen, spesielt sammenlignet med de nærmeste konkurrentene Bose, Sonos, JBL, Marshall og Sony.

Mania måler 17x19 centimeter, er rund som du kan se med en liten gummistropp på toppen som bærehåndtak og veier 2,3 kilo. Den spiller musikk i nøyaktig ni timer per lading (jeg har ladet den tre ganger nå, og tatt tiden på det) og lades deretter via USBC. Mania har en chip for 360-graders lyd og kalibrerer seg selv avhengig av hvor trangt det er der du plasserer den. Aktiv romkomp, om du vil, selv om det i praksis fungerer mye enklere enn det høres ut. Tilkobling til Mania gjøres enten via Bluetooth eller via wifi, og hvis du kjører den via wifi, som i tilfellet med JBLs nye dingser, har du mulighet til å nyte musikk i bedre kvalitet (så lenge du hopper over Spotify, altså - med potetlyden deres).

Bassresponsen er fantastisk.

Dette er en annonse:

Lyden til Mania er selvsagt det viktigste her, og kvaliteten er selvfølgelig veldig god. Det første som slo meg var at Mania, til tross for sin lille størrelse, kan spille mye høyere enn konkurrerende modeller fra Bose, JBL og Marshall uten at lyden blir bråkete med mye forvrengning. Til å måle 17x19 centimeter er det ærlig talt ganske imponerende hvor høyt denne lille kula kan spille og likevel avgi en ren og klar lyd med masse varme og liv. For det er der Mania ender opp når det gjelder karakter. Lyden er litt JBL-aktig, med Bose-tendenser - uten å være like håpløst dynamikkfattig og bassfiksert som for eksempel Beats. Her er det mye bass, dyp og slagkraftig bass, og mellomtonen låter fyldig og kontrollert. Det er imidlertid noe diskant som mangler her. Stemmer føles av og til litt matte og litt dempede, noe som heller ikke er mulig å EQe bort i gratisappen som Devialet tilbyr, men det er definitivt ikke noe stort problem for meg som vanligvis foretrekker det fremfor skarpe, spisse diskanter og svak bassgjengivelse.

Trykknappene på siden av stroppen er vanskelige å trykke på, og av/på-funksjonaliteten er dessverre litt uklar.

Mania er bra... Lyden er som sagt veldig bra, men samtidig er det ikke mulig å anbefale den med tanke på den litt meningsløse prisen. Nærmere 800 kroner for en Bluetooth-høyttaler av denne størrelsen og med denne ytelsen er for mye, uavhengig av volumalternativer eller basskontroll. Hvis du ber meg om et kjøpsråd, kjøp en JBL Partybox Encore i stedet og spar pengene dine. Den høres nesten like bra ut og kan spille minst like sterkt.