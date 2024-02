Devialets Gemini II vil ta deg dypere inn i den rene lyden

HQ

Som et ledd i vår kontinuerlige innsats for å sette søkelyset på noen av de nyeste og mest spennende teknologiene på markedet, er vi tilbake med en ny episode av Quick Look, der vi denne gangen retter oppmerksomheten mot Devialets nyeste ørepropper.

Disse øreproppene, som går under navnet Gemini II, har oppgraderte drivere fra den opprinnelige Gemini, samt den nyeste versjonen av lydselskapets Adaptive Noise Cancellation-programvare, i tillegg til IPX4-klassifisering, trådløs QI-lading og en batterilevetid som oppgis å vare i 22 timer.

Hvis du vil vite mer om Gemini II, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen tanker om dingsen.