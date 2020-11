Du ser på Annonser

Folk som er på jakt etter helt nye spill til sine nestegenerasjons konsoller har kanskje utelukket Devil May Cry 5: Special Edition for lenge siden, ettersom de fort tenker at dette bare er en forbedret utgave av et spill fra forrige generasjon - et spill som ikke kan oppnå nivået man forventer av ny maskinvare, med andre ord. Men Capcom har gjort en flott jobb med å oppdatere tittelen og spart noen overraskelser til slutt for å gjøre spesialutgaven ekstra fristende.

Devil May Cry 5 var et herlig comeback for serien. Her fikk man et spill med en engasjerende historie og tre spillbare rollefigurer med hver sin særegne spillestil. Selv om jeg ikke var en fan av nivådesignet i siste halvdel av spill (det var kjedelig og monotont), visste Capcom hvordan de skulle utnytte RE Engine for å lage en solid opplevelse hvor det å mestre komboer virkelig sto i sentrum. Ta gjerne en kikk på vår gamle anmeldelse for å vite mer om spillets grunnleggende kvaliteter.

Spol frem til november 2020, til en epoke hvor PlayStation 5 og Xbox Series X er de nye herskerne. Folket ville ha Vergil som spillbar rollefigur, og endelig har Capcom lyttet. Å dykke dypere ned i hans historie vil være ganske avslørende for nykommere, men det var som forventet at han har blitt lagt til. Det man får med Vergils tilskudd er en slags B-sideversjon av historien, hvor du spiller hele spillet med ham i en egen bolk. Du får noen få filmsekvenser som introduserer ham på scenen, men det meste av videomaterialet er ganske enkelt borte. Man skulle tro at Capcom ville lagt til noe innhold etter spillets slutt, men det er heller ikke tilfellet. Du får imidlertid beholde juvelene, helsen og Devil Trigger-progresjonen fra hovedspillet.

Å spille som Vergil er ingen enkel oppgave. Han er virkelig sterk, men krever samtidig bedre timing for å dukke unna og mer plass for å slippe sine sanne krefter løs. Blant våpenutvalget hans finner vi sverdene Yamato og Mirage Egde pluss Beowulf-hanskene, en perfekt trio for nærkamp og angrep over korte avstander. Som tidligere er det avgjørende å kombinere våpenangrep i sanntid for å oppnå en SSS-kombo, det ultimate målet når man spiller Devil May Cry-spill. Vergils demonform er en sverdsvingende V-dobbeltgjenger med muligheten til å mane frem Vs monstre. Vs kampstil var ikke den som falt mest i smak hos DMC-eksperter, så den er ganske ubrukelig her, men demonkreftene på full guffe er likevel både dødelige og beskyttende.

Det var rådd noe forvirring rundt hvorvidt Capcom har åpnet opp spillet slik at det kan spilles fra start til slutt med hvilken som helst av figurene. Det er ikke tilfellet, og den vanlige historien har fortsatt forhåndsdefinerte rollefigurer per oppdrag.

Vergil kommer også til det originale Devil May Cry 5 som DLC, så hvorfor skal man da ta seg bryet med å skaffe seg denne nestegenerasjonsutgaven av spillet? På grunn av det visuelle. Special Edition er et godt eksempel på hva man kan forvente av den nye konsollmaskinvaren. Spillet byr på flere grafiske innstillinger, og de fleste av dem kjører godt på en PS5 med bare noen få fall i bildehastigheten her på uventede steder. For meg var 1080p/60fps med ray-tracing på det beste valget, ettersom dette forbedrer den visuelle kvaliteten betraktelig samtidig som det kjører perfekt. DMC 5 er et mørkt spill, men det bærer mer preg av et fremmed univers mer enn å være et helvete på jord. Bygatene og Qliphoth-røttene trenger den spesielle belysningen og refleksjonseffektene man får fra ray-tracing for å komme til live fremfor å bli gråe og kjedelige.

For de med 4K-TV har man muligheten for å gå opp til maks grafikk, men det skrur bildefrekvensen ned til 30 bilder per sekund. Jeg tror imidlertid ikke dette er veien å gå, ettersom den visuelle forbedringen man får fra ray-tracing gir et bedre helhetsbilde på skjermen. På den andre siden kan man få opp til 120 bilder per sekund i spillet hvis man skrur dette av, men dette har jeg ikke fått testet da min skjerm ikke støtter dette.

Som en som elsker DualSense er jeg litt skuffet over at Capcom ikke utnytter denne, men det er som forventet av et oppusset spill. Den taktile tilbakemeldingen føles bare som HD-vibrasjon. De adaptive triggerknappene reagerer på Neros sverd, men du legger ikke særlig merke til det ettersom det ikke er knyttet til betydningsfulle hendelser i spillet.

Det er mer enn Vergil her når det kommer til innhold, for eksempel Devil May Cry Warriors/Musou, eller Legendary Dark Knight som modusen egentlig heter. Denne gangen har utviklerne gitt full guffe og lagt til et utsøkt antall fiender på skjermen allerede fra første minutt, selv i prologen. Oppførselen og utholdenheten til det enkelte monsteret er ikke akkurat enorm, men de har en tendens til å omringe deg og gjøre det vanskelig å iverksette de vanlige komboene for å slå dem tilbake. Når man derimot først får det til, er resultatene rekordhøye. Som forventet er Bloody Palace-modusen også inkludert, som er et godt sted å trene mens man tjener opp noen lekre røde juveler.

Capcoms første steg inn i den neste konsollgenerasjonen er ganske trygt. Devil May Cry 5 var et spill med mye forbedringspotensiale, og Special Edition leverer. Tilskuddet av Vergil, den nye og fienderike Legendary Dark Knight-modusen, og kombinasjonen av bedre kvalitet og flyt i grafikken er gode nok grunn til å anse dette som en ekte nestegenerasjonstittel.