Devil May Cry 5 Switch 2 kommer ut denne måneden i « » Edition Devil Hunter

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Under Nintendo Direct var Capcom til stede for å dele oppdateringer om noen av sine nyeste spill, nemlig at de bringer noen nyere hits til Switch 2 i form av dedikerte porteringer. Mens Dragon's Dogma 2 ble lovet i starten av showet, i likhet med Onimusha: Way of the Sword, dukket Devil May Cry 5 opp midt i showet og lovet en lansering av en Switch 2-utgave ganske snart.

Dette vil spesifikt være Devil Hunter Edition av spillet, som samler basisspillet og en rekke DLC-er for å skape et uimotståelig og fullspekket helhet. Switch 2-versjonen av den populære actiontittelen er allerede åpen for forhåndsbestilling, og lanseringen er også nær, med planer om å debutere så snart som 23. juni, bare noen få dager før Star Fox ankommer.

Vi har fått vite at denne versjonen av spillet vil kunne kjøre i 60 fps både i TV- og håndholdt modus, med en oppgradering i oppløsning som sannsynligvis vil være tilgjengelig for den dokkede versjonen sammenlignet med den håndholdte.

Med alt dette i bakhodet kan du se Switch 2-traileren for « Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition» nedenfor, før spillet kommer om et par uker.