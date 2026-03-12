På Future Games Show-vårutstillingen i kveld fikk vi en ny titt på det nye action-RPG Stupid Never Dies. Denne siste traileren ble først vist på The Game Awards, og viste oss vår første smakebit av spillingen som tilbys, og det er trygt å si at GPTRACK 50 Inc.s kommende tittel ser ganske uhyrlig ut.

Davy - vår hovedperson - er kanskje bare en zombie i en verden full av skremmende monstre, men han har lært et triks eller to fra dem, og vil bruke alle former han har til rådighet for å redde jenta han finner frosset i hjel på et kjøpesenter. Med hjelp fra den sprø Dr. Frank kan Davy kanskje gjenopprette menneskeheten. I det minste håper han å gjenopprette ett menneske han er forelsket i.

I spillet kan vi sluke andre monstre og ta form som dem. Varulver, harpier, golems, vampyrer, feer og flere står i veien for oss, noe som betyr at de blir velsmakende måltider for Davy som gir ham unike styrker og evner. Ta en titt på traileren nedenfor for å få en smakebit av handlingen: