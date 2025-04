Devil May Cry kommer tilbake for en andre sesong på Netflix

HQ

Det ser ut til at fansen har hatt stor glede av Netflix' Devil May Cry -filmatisering, for selv om serien nylig hadde premiere har strømmetjenesten allerede trykket på avtrekkeren og bestilt en andre sesong.

Dette har blitt bekreftet av Netflix Geeked, hvor vi blir fortalt at "Devil May Cry kommer offisielt tilbake for sesong 2," og at "Sesong 2 kommer snart". Vi har ikke noe mer informasjon å gå på ennå, men avslutningen av den første sesongen gir skaperen Adi Shankar mange muligheter og retninger å utforske.

En rimelig gjetning vil være at Devil May Cry kommer tilbake til Netflix en gang i 2026. Gå ikke glipp av vår anmeldelse av den første sesongen.