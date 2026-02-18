Devil May Cry kommer tilbake til Netflix i mai for sin andre sesong

HQ

Hvis du likte den første sesongen av Netflixs anime-tilpasning av Devil May Cry, har vi noen gode nyheter å dele. Den andre sesongen er ganske nær ettersom streamingplattformen har avslørt at den vil debutere på plattformen så snart i mai.

Den andre sesongen skal komme tilbake så snart 12. mai, og den andre sesongen vil fortsette hendelsene i den første i det som blir beskrevet som en "hjertevarmende familiegjenforening." Vi har ikke plottdetaljer å gå på ennå, og det er heller ikke delt noen trailer, da disse vanligvis slippes rundt en måned før debut, men vi har et nytt glimt av Dante i de kommende episodene som tegnet av animatørene fra Studio Mir.

Hvis du ikke har sett Devil May Cry ennå, kan du lese vår anmeldelse av den første sesongen og også ta en titt på sesong 2 (ikke en offisiell trailer) nedenfor for å få en forsmak på hva den byr på.