Devil May Cry: Peak of Combat

Vi vet alle at det finnes mange, mange, mange meningsløse mobilversjoner av kjente, store, ikoniske spilltitler som i bunn og grunn bare er dumme, grådige pengesluk snarere enn noe som er verdt å spille. Doom ble til et håpløst mobilspill gjennomsyret av mikrotransaksjoner, akkurat som Witcher, Elder Scrolls, Forza og nå til og med Devil May Cry. For dette... Har veldig lite med Capcoms originale serie å gjøre. Det bør være Dante da, som er den eneste virkelige fellesnevneren. Dante spiller hovedrollen sammen med sine to venner Vergil, Nero og Lady, og oppdraget deres er å drepe demoner. Her er det ingen historie å snakke om - som spiller kastes du rett inn i din første kamp, og det meste av det som kommuniseres via de dialogdrevne mellomsekvensene er nonsens.

Spillmekanikken handler stort sett bare om å hamre på en enkelt berøringsknapp. Dante hopper mellom kampene og beveger seg grasiøst gjennom luften mens han utfører sine dødelige angrep. Animasjonene er vakre, men det er håpløst monotont. I motsetning til Capcoms klassiske Devil May Cry-spill er det ingen krav til ferdigheter eller trening for spillerne her. Det kreves ingen kombinasjoner. Ingen unnvikelsesmanøvrer. Det er bare å holde pekefingeren på angrepsknappen som en galning og slå demonene uten å ta skade.

Her er alt fokusert på mikrotransaksjoner. Alt er fokusert på mikrotransaksjoner. Peak of Combat er et superjapansk Gacha-spill der alt handler om å spille, samle "Stamina" og trekke en lotterimaskin for å se om du har vunnet mer "Stamina" for å komme videre. Som oftest vinner jeg imidlertid absolutt ingenting, og hver fullførte bane gir meg ett Stamina-poeng, som er en halvpart av det som ofte kreves for å komme videre i spillet. Så hva skal til for å avansere? Du gjettet riktig. Mikrotransaksjoner. For å kunne spille Peak of Combat som tiltenkt, må du åpne lommeboken, og selv om det finnes store pakker med Stamina, er spillet mer interessert i at du som spiller putter inn mindre beløp per dag, kontinuerlig. Det er en motbydelig liten ordning som det er veldig, veldig vanskelig å si noe positivt om.

Grafikken, derimot, er helt grei. Som nevnt er animasjonene fine og designet er godt utført med akkurat den rette Devil May Cry-følelsen. De ulike demonene og banene Dante beveger seg gjennom føles som om de er hentet rett ut av Capcoms første spill i denne elskede serien, og selv om Gacha-greia med 700 000 ulike progresjonssystemer og skilltree-skjermer kjeder meg hinsides all fornuft, er presentasjonen stilig utført fra et designperspektiv.

Peak of Combat burde egentlig hett "Peak of Greed", for det er uten tvil et av de mest motbydelige pay-2-play-spillene jeg har vært borti de siste ti årene.

