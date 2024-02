Devil May Cry-skaperen er ivrig etter å remake det første spillet

HQ

Briljante nyinnspillinger har blitt litt av en Capcom-greie de siste årene, og det kommer til å komme flere - ikke minst fra Resident Evil-serien, som fortsatt har mye vann å øse av. Men studioet har mange andre kjære varemerker å velge mellom, og nå har skaperen av Devil May Cry uttrykt interesse for å lage en nyinnspilling av det første spillet i serien.

Kamiya forlot Platinum Games for en stund siden og ser ut til å ha brukt sin nyvunne fritid på å tenke på fremtiden. Og i et intervju på YouTube der han svarte på spørsmål fra fansen, nevnte han at en nyinnspilling av Devil May Cry er noe han virkelig kunne tenke seg å gjøre. Produsenten sa også at både Okami og Bayonetta var av interesse for ham.

Vil du se en nyinnspilling av Devil May Cry?