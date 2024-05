DevilishGames kunngjør et flott "lite" kortspill for oktober, Insectum - Epic Battles of Bugs

Devilish Games kunngjorde i dag sin neste tittel etter Minabo: A Walk Through Life i samarbeid med leketøysfirmaet Famosa, Insectum - Epic Battles of Bugs. Det er et kortstrategispill, der insekter vil være hovedpersonene. Faktisk vil du kunne samle opptil tolv av disse kraftige virvelløse dyrene, inkludert kneleren og vespa mandarinia (asiatisk veps). I tillegg vil det være en rekke arenaer, seks for å være nøyaktig, der disse kampene vil finne sted, med forskjellige scenarier som vulkan, jungel og ørken.

Det vil også være en historiemodus med 60 utfordrende nivåer, som hver krever en annen strategi for å beseire fienden, enten det er en kjøttetende plante eller en glødende vulkan.

På den annen side vil det tillate brukere å spille i lokal flerspillermodus og til og med bestemme lengden på spillet mellom kort, middels eller lang. Hvert insekt som samles inn vil også kunne samles og kan utvikles. Til slutt har studioet og leketøyprodusenten bekreftet at vi til høsten vil kunne begynne å bygge våre virtuelle insektdekk, selv om de ikke har spesifisert den nøyaktige datoen.

Det vil være tilgjengelig for PC, PlayStation 5, Xbox Series og Nintendo Switch for € 9,99. Sjekk ut traileren nedenfor.