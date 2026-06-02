DevilishGames utforsker skrekk gjennom linsen til et Game Boy-kamera i You Are Family

Hvis du vil ha et videospill som overrasker deg i disse dager, må du dykke ned i dagens travle indiescene. Spilltilbudene er ofte like sære som de er unike, og et bevis på dette er den urovekkende nye traileren fra det spanske studioet DevilishGames, You Are Family.

De beskriver det som et psykologisk skrekkeventyr, og det unike her er at hele den visuelle designen er skapt ved hjelp av et gammelt Game Boy-kamera, det særegne periferiutstyret som kom i butikkene i 1998 til Nintendos første håndholdte konsoll. Det er kunstneren Kramelman som står bak denne kunstneriske visjonen.

I You Are a Family etterforsker vi forsvinninger og merkelige hendelser i et avsidesliggende hus på landet. For å overleve og avdekke sannheten må spilleren observere nøye, snakke med husets beboere og utforske alle kriker og kroker på jakt etter ledetråder og ved å løse gåter.

You Are Family Dette spillet blander psykologisk skrekk med svart humor og ånden fra B-film, og vil være tilgjengelig i 2027 på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch. Sjekk ut annonseringstraileren og skjermbilder for You Are Family nedenfor.