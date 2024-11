Devolver Delayed oppsummert: Forsinkede spill frem til 2025 og tilbud på nylige utgivelser

HQ

Årets Devolver Delayed-feiring var en herlig parodi på dataspillbransjens prisutdelinger. Mye kortere enn i fjor (heldig for Devolvers partnere, uheldig for de av oss som ønsket å se mer komedie på skjermen), tjente gallaen til å bekrefte at disse tre mer eller mindre etterlengtede spillene faktisk utsetter utgivelsen til neste regnskapsår, altså etter mars 2025, uten noen spesifikk dato som tilbys for øyeblikket. De er Baby Steps (Baby Steps Team), Stick it to the Stickman (Free lives) og Skate Story (Sam Eng).

Positivt er det selvfølgelig å nevne spillene som ble lansert i år, og som Devolver har bestemt seg for å tilby nå med rabatt for PC-brukere. Pepper Grinder, Anger Foot, Children of the Sun, The Crush House, Sumerian Six, The Plucky Squire og Neva har alle rabatter på mellom 20 % og 50 %, og det samme gjelder Cricket through the Ages.

Tre spill må altså finne en plass i 2025-kalenderen for å skinne, som raskt fylles opp med store navn. Det vil si hvis de ikke endelig bestemmer seg for å begi seg ut på odysseen med å virkelig utvikle Volbys Adventure DX med Daniel Mullens, skaperen av Inscryption, som hadde arrangementets morsomste gag.