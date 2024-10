Devolver Digital COO kommenterer Annapurna Interactives problemer og trenden med oppsigelser i bransjen

HQ

Det har vært noen svært utfordrende år for spillbransjen, som til tross for rekordmange spillere og enorme inntekter, har titusenvis av mennesker mistet jobben. I tillegg måtte nylig Annapurna Interactive, en av de største indieutgiverne i bransjen, se hele teamet si opp etter en konflikt med måten selskapet ble drevet på, noe vi spurte en annen indieutgiver om under et intervju.

Under en samtale med Devolver Digitals COO Graeme Struthers spurte vi om det utfordrende miljøet i spillbransjen og hans tanker om situasjonen på Annapurna Interactive. Han fortalte oss :

"For det første er det aldri hyggelig å se folk miste jobben, og du nevner Annapurna. Vi ser på dem som en av de beste indieutgiverne i bransjen. Spillkatalogen deres har vært fantastisk, så det er litt av et sjokk. Andre oppsigelser... Jeg tror det er mange analyser på gang om hvorfor det skjer. Vi, slik vi ser det, er veldig optimistiske med tanke på fremtiden. Jeg tror vi har en rekke forskjellige prosjekter, og jeg tror vi alltid føler oss komfortable med at vi ikke bare er på ett sted. Vi er på tvers av mange sjangre, mange plattformer. Så det er en tøff tid, spesielt når du ser at venner i andre selskaper mister jobben."

Struthers fortsatte deretter med å nevne hvordan vanskelighetene med permitteringsbølgen også har påvirket spillmediene, og bemerket: "Det påvirker også mediene. Vi ser mange ting som skjer i mediene, og det er et problem, tror jeg, fordi vi er avhengige av mediene for å spre budskapet. Vi er et lite selskap, så for oss er det veldig viktig å ha mediene inne og se hva vi gjør. Så det er bekymringsfullt når vi ser at mediene... Noen ganske kjente nettsteder har forsvunnet de siste seks månedene. Så det er bekymringsfullt, og jeg tror ikke personlig at svaret alltid kommer til å ligge i sosiale medier. Det må være... Journalister er en kritisk del av bransjen vår. Så det er helt klart en bekymring."

