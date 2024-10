Devolver Digital COO om Hotline Miami-film: "Kanskje Ryan Gosling ønsker å gjøre det til slutt"

HQ

Selv om Devolver Digital fortsatt er en av de største indieutgiverne i spillbransjen har selskapet stadig hjulpet spillene de representerer med å utforske nye mediemuligheter. Dette innebærer blant annet å reise til Hollywood i et forsøk på å få filmatiseringer eller serieadapsjoner av de største spillene deres satt i gang, noe som nettopp har vært tilfelle i noen år for Hotline Miami.

Det har vært rapportert om en filmatisering på Hotline Miami en stund, men tilsynelatende ikke noe av substans. Så i et forsøk på å fjerne noe av forvirringen, snakket vi med Devolver Digitals Chief Operating Officer, Graeme Struthers, for å se hvordan prosjektet skrider frem.

Struthers sa, "Så det er en rekke prosjekter som er i Hollywood-verdenen der de har blitt auksjonert, de blir tilpasset, men jeg mener, det er en verden jeg ikke er veldig kjent med, men min forståelse er at det som skjer der er at folk knytter seg til prosjektet, de prøver deretter å ta det med til studioet for å se om de vil forfølge det.. men Cult of the Lamb er noe det jobbes med, det er fortsatt et Hotline Miami manus et eller annet sted i Hollywood, så vi får se, vi får se. Kanskje Ryan Gosling vil gjøre den til slutt."

Så for å gjøre en lang historie kort, ser det ut til at vi må vente en god stund til (kanskje for alltid) før vi får se Hotline Miami på det store eller lille lerretet, men på den lyse siden er Cult of the Lambs filmatisering fortsatt i gang, så det er i det minste noen gode nyheter i dag.

For å høre mer om Struthers' tanker om Annapurna Interactive -situasjonen, fremtiden til Neva -utvikleren Nomada Studio, og hvordan Devolver Digital takler Nintendo Switch 2, sjekk ut hele intervjuet nedenfor.