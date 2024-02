Devolver Digital-eide Artificer er det siste selskapet som må si opp ansatte.

HQ

Den pågående permitteringskarusellen i 2024 fortsetter, og nå melder Kotaku at den Devolver Digital-eide utvikleren Artificer har sett seg nødt til å si opp 25 ansatte, og at ytterligere 10-12 skal sies opp i løpet av de kommende månedene.

Det polske studioet leverte senest sin turbaserte strategitittel Showgunners i 2023, som tilsynelatende ikke har klart å avverge oppsigelsesbølgen, ettersom rundt halvparten av utviklingsteamet har fått sparken fra studioet.

Når det gjelder hva planen er for de gjenværende ansatte, og de som blir igjen noen måneder til før de blir sagt opp, jobber de for tiden hardt med utviklerens neste prosjekt, som foreløpig ikke er annonsert. Det sies også at Artificer har et annet prosjekt på gang, som vil bli satt i full produksjon så snart dette kommende, uannonserte prosjektet er ute av døren.