Devolver Digital er vertskap for et utstillingsvindu i juni.

Devolver har kunngjort på sin Twitter-side at de vil være vert for et Devolver Direct-utstillingsvindu neste måned. Detaljer forblir lette for øyeblikket, men utgiveren har uttalt at vi snart får mer informasjon.

Det er sannsynlig at vi vil høre om noen spill som Devolver har kunngjort, men ennå ikke utgitt som Anger Foot, Skate Story og noen få andre, men vi vil sannsynligvis også få noen nye og spennende spill.

Det kommer også til å være den sprø følelsen av typisk Devolver-humor i Direct. Selv i kunngjøringen sprekker utgiveren allerede vitser, ettersom den hevder at vi får se Hollow Knight: Silksong på arrangementet.

Hva ser du frem til i Devolver Direct?