Devolver Digital kjøper doinksoft

Devolver Digital har annonsert over på Twitter at de har kjøpt doinksoft, og bringer utvikleren inn i folden. «I dag er et historisk øyeblikk», står det i Twitter-innlegget. "Vi er glade for å kunngjøre at de verdenskjente franchisene og talentfulle menneskene hos doinksoft vil bli med i Team Devolver!"

Ved siden av et bilde med doinksofts mest kjente spill, inkluderte Devolver Digital også et bilde av Red Dead Redemption 2. Dette er sannsynligvis bare litt trolling fra Devolver, da det ikke ser ut som om det er en sammenheng mellom doinksoft og Rockstars cowboyeventyr.

Sjekk ut den offisielle kunngjøringen nedenfor: