Devolver Digital skal ha sin årlige Direct "senere på året"

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Vanligvis kan vi forvente at indieutgiveren Devolver Digital er til stede på "ikke-E3"-perioden, hvor selskapet ofte serverer en sprø og merkelig utstilling som setter søkelyset på en håndfull virkelig lovende indieprosjekter. For 2026 vil dette ikke være tilfelle.

Devolver Digital har tatt til sosiale medier for å bekrefte at det ikke vil tilby en Direct denne uken, og i stedet vil sikte på å være vert for utstillingsvinduet "senere på året" ettersom det trenger å "la noen få nye spill koke litt lenger."

Naturligvis sulter vi ikke etter utstillingsvinduer og arrangementer på denne tiden av året, så Devolvers fravær vil ikke bli lagt merke til i for stor grad. Imidlertid med Starseeker: Astroneer Expeditions og Dark Scrolls lanseres i juni, ba utgiveren fansen om å kjøpe eksemplarer av spillene, som på den måten "vi kan sette en stor Hollywood-stjerne i Devolver Direct," før han ertet "Kanskje Elle Fanning."

Hva håper du Devolver Digital viser i sin årlige Direct?