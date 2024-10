Devolver Digital snakker om Switch 2 og roser Nintendos konsoll: "Den var mye mer indie-vennlig"

HQ

Nintendo har ennå ikke annonsert sin nye konsoll, som (sannsynligvis) kommer til å hete Nintendo Switch 2, men ryktene sier at de fleste tredjepartsutviklere allerede har devkits og jobber med spill til den nye konsollen, som ryktes å bli lansert våren 2025.

Tilbake i Barcelona, på forhåndsvisningseventet Neva, fikk Gamereactor muligheten til å snakke med Graeme Struthers, Devolver Digitals Chief Operating Officer, som sluttet seg til vår begeistring for Switchs etterfølger og også roste det Nintendo hadde oppnådd for indie-utviklere.

"Jeg tror mange av de som jobber i Devolver og mange av utviklerne som jobber i Devolver er Nintendo-fans, helt tilbake til NES og Super Nintendo, så det å jobbe med Nintendo er noe mange av oss alltid har ønsket å gjøre", sa Struthers.

Struthers mener Switch var "indie-vennlig" og hjalp mange mindre utviklere.

"Switch-enheten, jeg mener, den har gjort noe som kanskje var mot trenden. Den var ikke HD, den var et enkelt forslag, og det gjorde den mye mer indie-vennlig."

"Jeg tror kanskje det er mer utfordrende for AAA å prøve å jobbe på det stedet. Så jeg tror vi også har dratt nytte av dette. Jeg tror vi har gitt ut rundt 50 forskjellige spill på Switch nå." (Red. anm.: Ifølge Devolvers egen nettside har de gitt ut 56 spill på Switch).

Struthers antydet til og med at vi kanskje får se Neva på Switch 2. "Vi er spente på hva Nintendo vil gjøre videre, og vi må vente, som alle andre, for å se hva det er. Men, ja, vi er spente. Så jeg er ganske sikker på at du vil få se noen av spillene, kanskje til og med dette", sa han.

"Vi ser gjerne for oss at det har en plass på den plattformen, men vi må vente og se", konkluderte Struthers. I det samme intervjuet snakket han også om at filmatiseringen av Hotline Miami fortsatt er et sted i Hollywood."Kanskje Ryan Gosling ønsker å gjøre det".

Du kan se hele intervjuet med Devolver Digitals COO Graeme Struthers nedenfor.