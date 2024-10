Devolver kunngjør Tron: Catalyst fra Big Fan Games for utgivelse i 2025

Devolver Digital kunngjorde i dag Disney Tron: Catalyst, en ny isometrisk actiontittel som lanseres i 2025 til PC, Nintendo Switch, Xbox X/Series og PlayStation 5.

Catalyst, utviklet av Big Fan Games, vil følge historien til fjorårets Bithell-tittel Tron: Identity, og fortsetter Arq Grids eventyr inn i den digitale verden. Her vil vi spille Exo, et opprørsprogram med evnen til å skape tidssløyfer. Med dem skal han forsøke å detronisere Grid-herskerne og deres farlige CORE-agent, Conn. Til fots eller på en lett motorsykkel må Exo navigere mellom motstridende fraksjoner for å åpne nye veier og avdekke hemmelighetene til Arq Grid.

Ta en titt på kunngjøringstraileren nedenfor.