nyheter

Devolver utsetter Anger Foot, Skate Story, The Plucky Squire, Pepper Grinder og Stick It to The Stickman til 2024 Men i det minste kommer Gunbrella, The Talos Principle 2, Karma Zoo, Wizard with a Gun og The Cosmic Wheel Sisterhood fortsatt i 2023 om alt går som planlagt.