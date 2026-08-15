Devora Wilde, skuespiller i «Baldur’s Gate III», er også en svært aktiv stjerne i «Warhammer 40 000», selv om hun ikke er klar over alle spillene hun har vært med i

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Nesten alle som har spilt i Baldur's Gate III dukker opp overalt i videospill for tiden. Jennifer English sprer sin «GOTY-flaks» til andre spill, Samantha Beart har en strålende periode med roller i mange indie- og AAA-prosjekter, og Devora Wilde er med i så mange ting at hun noen ganger må bli minnet på hva hun har spilt i. Det var i hvert fall tilfellet med « Warhammer 40,000: Space Marine II, der Wilde først fikk vite at hun var med i spillet etter at det hadde kommet ut.

I et intervju med IGN (transkripsjon via PC Gamer) avslørte Wilde at hun var helt uvitende om at hun hadde en rolle i spillet. «Jeg måtte gå gjennom alt jeg hadde, alle e-postene mine, og prøve å koble kodenavnet på spillet med det faktiske spillet. Og til slutt skjønte jeg at jeg var med i det spillet,» forklarte hun.

I spillverdenen, som er full av taushetsavtaler, er det forståelig at en skuespiller ikke vet om alle rollene de har spilt. Wilde tar heller ikke på seg noen keramitt-kraftrustning for å spille en Space Marine i spillet, men spiller i stedet en servoskalle samt en kadisk soldat.

Wilde har medvirket i andre Warhammer 40 000-prosjekter, blant annet som Tzarina Katarin Bokha i «Total War: Warhammer III», som en Abitrator i «Warhammer 40 000: Darktide» og som en Sister of Battle i animasjonsfilmen «Penitence».