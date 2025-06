Dewey-skuespilleren kommer ikke tilbake til Malcolm in the Middle, da han skal til Harvard i stedet

Malcolm in the Middle gjenopplivingen bringer tilbake alle seriens originale stjerner. Vel, alle unntatt én, ser det ut til. Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz og flere kommer tilbake når serien sendes, men Erik Per Sullivan - skuespilleren som spilte Dewey - kommer ikke tilbake.

I en samtale med David Spade og Dana Carvey på podcasten Fly on the Wall avslørte Bryan Cranston at han hadde snakket med Sullivan, men det var helt klart at den tidligere skuespilleren ikke var klar for en retur. "Jeg snakket med Erik og sa: 'Hei, vi har serien! Den kommer til å komme tilbake.' Han sa: 'Å, det er fantastisk!' Og jeg sa: "Ja, så vi ser frem til å ha deg tilbake"," sa Cranston. "Han sier: 'Å, nei, nei, jeg vil ikke gjøre det. Men det er fantastisk."

"Han skal faktisk gå på Harvard," fortsatte Cranston. "Han er veldig, veldig smart, og han tar mastergraden sin på Harvard akkurat nå. Han sa: 'Herregud, nei, jeg har ikke spilt teater siden jeg var ni år eller noe sånt. Så jeg er ikke interessert i det."

Sullivan trakk seg tilbake fra rampelyset etter at Malcolm in the Middle ble avsluttet i 2006. I 2010 trakk han seg tilbake fra skuespilleryrket, og har siden den gang satset på den akademiske verden. Rollen som Dewey vil i stedet bli spilt av Caleb Ellsworth-Clark i serien.

