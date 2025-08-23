Dexter: Original Sin Avlyst etter bare én sesong

HQ

Det blir ingen andre sesong av Dexter: Original Sin, til tross for at Paramount i vår kunngjorde at prequel-serien hadde fått grønt lys. Ifølge Variety har selskapet besluttet å ikke gå videre med produksjonen og har i stedet lagt prosjektet helt på hylla. Avgjørelsen kommer i kjølvannet av fusjonen mellom Skydance og Paramount, der den nye ledelsen nå revurderer sin dramaproduksjon. Angivelig har fokuset i stedet flyttet seg til Dexter: Resurrection, der Michael C. Hall vender tilbake på skjermen som den ikoniske seriemorderen.

Resurrection har rett og slett fått en langt varmere mottakelse enn Original Sin - både av kritikere og publikum. Serien trakk sterke seertall, med 4,4 millioner seere som så premieren i løpet av den første uken, og den kan for øyeblikket skilte med en 94% approval rating på Rotten Tomatoes. Dette betyr nå at Resurrection, sammen med The Chi, The Agency og Yellowjackets, forblir en del av Paramount+-serien.

Hva med deg - foretrakk du Dexter: Original Sin, eller er Resurrection den klare vinneren?