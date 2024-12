Dexter: Original Sin rollebesetningsplakater sammenligner nye skuespillere med originalseriens stjerner Seriepremieren er nå tilgjengelig for strømming på Paramount+ with Showtime, eksklusivt for abonnenter.

HQ Dexter: Original Sin Dexter har premiere 13. desember 2024 på Paramount+ with Showtime, og for å feire lanseringen har Showtime avduket nye reklameplakater. Disse plakatene sammenligner de nye skuespillerne med deres motstykker fra den originale Dexter-serien, og fremhever likhetene og forskjellene mellom karakterene. Nedenfor kan du se alle sammenligningsplakatene. Hvilke karakterer liker du best, de originale eller de nye? Vice Masuka (C.S. Lee - Alex Shimizu). Maria LaGuerta (Luna Lauren Velez - Christina Milian). Angel Batista (David Zayas - James Martinez). Harry Morgan (James Remar - Christian Slater). Debra Morgan (Jennifer Carpenter - Molly Brown). Dexter Morgan (Michael C. Hall - Patrick Gibson).