Dexter: Resurrection starter med to episoder i juli

Paramount har kunngjort at Dexter: Resurrection, som er en serie som følger opp hendelsene i Dexter: New Blood, vil ha offisiell premiere 11. juli på Paramount+. Showet vil debutere med en premiere på to episoder der nye episoder vil følge ukentlig til sesongen på 10 episoder avsluttes, med showet som snart kommer til å ankomme streameren i USA, Storbritannia, Canada, Australia, Latin-Amerika, Italia, Tyskland, Sveits og Østerrike.

Når det gjelder hva Dexter: Resurrection vil se ut til å tilby fans, forklarer den offisielle synopsis :

"Dexter: Oppstandelse, en fortsettelse av Dexter: New Blood, finner sted uker etter at Dexter Morgan (Hall) tar en kule i brystet fra sin egen sønn, da han våkner opp fra koma for å finne Harrison (Jack Alcott) sporløst borte. Dexter innser hvor mye han har utsatt sønnen sin for, og setter kursen mot New York City, fast bestemt på å finne ham og gjøre ting godt igjen. Men det blir ikke lett å få en avslutning. Når Angel Batista (David Zayas) fra Miami Metro ankommer med spørsmål, innser Dexter at fortiden hans innhenter ham raskt. Etter hvert som far og sønn navigerer i sitt eget mørke i byen som aldri sover, finner de snart ut at de står dypere enn de noen gang hadde forestilt seg - og at den eneste veien ut er sammen."

Mens vi venter på en full trailer for serien, kan du se en teaser-trailer nedenfor.