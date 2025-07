Hvem som skal spille Dhalsim i den kommende Street Fighter-filmen har blitt avslørt

HQ

De siste ukene har vi regelmessig kunnet rapportere om rollebesetningen i den kommende Street Fighter-filmen. Blant andre karakterer vet vi at David Dastmalchian skal spille M. Bison, Andrew Schulz skal spille Dan Hibiki, Callina Liang skal spille Chun-Li og Curtis "50 Cent" Jackson skal spille Balrog.

Nå skriver Deadline at enda en skuespiller har blitt tilknyttet, og denne gangen er det for Dhlasim. Den indiske yogamesteren skal spilles av Vidyut Jammwal (Commando), hvis navn kanskje ikke er så godt kjent i Vesten. Men i India ser han ut til å være en gigant, med en Instagram-konto med 22 millioner følgere. Og hvis Street Fighter blir populær vil han sannsynligvis dukke opp før heller enn senere i et eller annet Hollywood-prosjekt.

Vi vet ennå ikke når Street Fighter får premiere. Det skulle egentlig skje våren 2026, men det har blitt utsatt på ubestemt tid. Det blir sannsynligvis tidligst sent neste år, men 2027 virker heller ikke usannsynlig.