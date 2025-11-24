Dharmendra Deol går bort 89 år gammel

HQ

Bollywood-ikonet Dharmendra Deol, en av Indias mest berømte skuespillere og en legendarisk actionstjerne, er død i en alder av 89 år i Mumbai, melder lokale medier. Han hadde vært syk den siste måneden og døde i sitt eget hjem.

Han var kjent som Dharmendra for millioner av fans, og spilte i mer enn 300 filmer i løpet av en karriere som strakte seg over seks tiår. Han ble født i Punjab i 1935, men flyttet til Mumbai etter å ha vunnet en talentkonkurranse arrangert av et filmmagasin, og filmdebuterte i 1960. Med årene ble han kjent for sin allsidighet, og spilte i alt fra kunstfilmer og romanser til komedier og actionfilmer.

En av Indias mest berømte skuespillere

En av hans mest kjente roller var i kultklassikeren Sholay fra 1975, der han spilte en del av en duo som fikk i oppdrag å fange en beryktet banditt, en film som har blitt en varig del av indisk populærkultur. De siste årene har replikker fra Sholay til og med inspirert til memes på internett.

Dharmendras personlige liv var like bemerkelsesverdig som karrieren hans. Han giftet seg med sin første kone, Prakash Kaur, før han ble berømt, og giftet seg senere med skuespillerinnen Hema Malini i 1980, uten å skille seg fra sin første kone. Han var også medlem av det indiske parlamentet fra 2004 til 2009.

Hans bortgang førte til kondolanser fra hele India, blant annet fra premierminister Narendra Modi, som kalte ham "en ikonisk filmpersonlighet, en fenomenal skuespiller som tilførte sjarm og dybde til alle rollene han spilte."