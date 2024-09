Diablo 4 har tjent over 100 millioner dollar på mikrotransaksjoner

HQ

Mikrotransaksjoner fortsetter å stikke sitt stygge hode frem, og kanskje er det ingen statistikk som fremhever hvor problematiske de er, som den nye bekreftelsen på at Diablo 4 -spillere alene har brukt over 150 millioner dollar på dem.

Totalt har Diablo 4 generert over 1 milliard dollar for Blizzard, så det er rundt 15 % av de totale inntektene fra mikrotransaksjoner. Dette stammer fra premiumvalutaen i spillet - Platinum - kosmetiske gjenstander og spillets Battle Pass (noe alle moderne titler ser ut til å ha).

Selvfølgelig har Diablo 4 ikke vært uten sin rettferdige andel av kontroverser rundt mikrotransaksjonene, med rustningssett til $ 28, kontroversiell hesterustning som bare kan kjøpes av Platinum, og Father's Judgment-pakken til en pris på hele $ 65. Likevel har all opprøret tydeligvis ikke bremset ting, kanskje FOMO er bare for sterk.

Diablo 4 forbereder seg for øyeblikket på sin første utvidelse - Vessel of Hatred - som gjenintroduserer Mephisto til franchisen, samt introduserer den nye spiritborn-klassen. Det er for øyeblikket uklart hvor mange mikrotransaksjoner som vil være innebygd i DLC-innholdet, men jeg vil satse på mye.

Dataene ble opprinnelig rapportert av Harrison Froeschke, Diablo 4s Senior Product Manager, via sin LinkedIn, selv om dette ser ut til å ha blitt tatt ned (takk, Gamepressure).