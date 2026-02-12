Diablo II har nettopp fått sin første nye klasse på 25 år: Velkommen til Warlockens år

HQ

Av de forskjellige Spotlight-showcasene som Blizzard har vært vertskap for sine flaggskipserier de siste ukene, har Overwatch unektelig vært stjernen av dem alle. World of Warcraft hadde noen få ting å dele, men fokuserte mest på den kommende ankomsten av Midnight-utvidelsen, og Hearthstone handlet om den kommende Cataclysm-utvidelsen, med Overwatch som hadde tonnevis å dele om hva spillet vil tilby i 2026. Så hva med Diablo?

Dette utstillingsvinduet har vært mer beslektet med WoW og Hearthstone, som mens Blizzard hadde noen spennende ting å dele, omringet mange av de store nyhetene den kommende Lord of Hatred-utvidelsen for Diablo IV. Men det var mer av et franchise-bredt tema verdt å utforske.

Du kan si at 2026 er året for Warlock for Diablo, ettersom Blizzard bringer klassen til ikke ett, ikke to, men tre Diablo-spill i år. Den mektige klassen kommer til Diablo IV som en del av Lord of Hatred (og teknisk sett sammen med Paladin, som allerede er tilgjengelig for de som forhåndsbestilte utvidelsen) i slutten av april, kommer til Diablo Immortal i månedene fremover, og kommer til Diablo II: Resurrected så snart som i dette øyeblikket.

Jepp, Warlock har nettopp dukket opp i Diablo II: Resurrected som oppfølgerens første nye og spillbare klasse på 25 år. Fans av spillet kan hoppe inn i dag og oppleve en ny måte å spille Diablo II på, med denne versjonen av Warlock som er forskjellig fra den som finnes i Diablo IV og Diablo Immortal i et forsøk på å få den til å passe til den typen spill som oppfølgeren tilbød da den ble lansert på begynnelsen av 2000-tallet.

Hvor gleder du deg mest til å spille Warlock i Diablo?