Diablo II: Resurrected har fortsatt serverproblemer flere uker etter lanseringen

Blizzard har hatt noen ganske store lanseringen som har gått ganske galt på grunn av serverproblemer. Både Diablo III og Warcraft III: Reforged led av store problemer, og det samme ser nå ut til å gjelde Diablo II: Resurrected, som ble lansert for omtrent tre uker siden.

De har allerede introdusert en rekke oppdateringer, men kikker man på spillets forum, og på Reddit, så klager fans fra nær og fjern fortsatt på dårlig stabilitet på serverne.

Dette har nå fått Blizzard til å skrive følgende på Twitter:

"We are still investigating the connection issues and will have more information in the next hour. #D2R"

Det er ikke noe estimat på når spillet vil være stabilt igjen.