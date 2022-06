HQ

Det føles som en evighet siden at Diablo Immortal ble annonsert på BlizzCon 2018, en kunngjøring som vil bli husket for det ikoniske "do you guys not have phones"-øyeblikket. Men det er nesten fire år siden, og nå har Blizzard Entertainment, med hjelp fra NetEase, nådd slutten av en lang vei og er endelig klar til å få Diablo Immortal i hendene på spillere på iOS, Android og PC. Spillet har lansering i morgen og jeg har allerede hatt muligheten til å ta et dypdykk i det, og jeg sitter igjen med mange tanker om det som jeg vil dele med dere.

Først og fremst vil jeg egentlig bare takle stigmaet som fortsatt omgir dette spillet, som er det faktum at dette er et mobilspill. Ja, det betyr at det er berøringsskjermkontroller, et begrenset kommunikasjonssystem, gameplay designet rundt kortere spilløkter og selvfølgelig noen få mikrotransaksjonssystemer - det er jo tross alt free-to-play. Men dette endrer ikke det faktum at du tydelig også kan se at dette ER et Diablo-spill tvers igjennom.

Og det jeg mener med dette er at du får alle de typiske elementene som gjør et Diablo-spill fantastisk. Det være seg flere unike karakterklasser å spille som; ulike lokasjoner fylt til randen med oppdrag, utfordringer og utallige forskjellige fiender; fangehull med utfordrende og unike bosser; en haug med forskjellig loot; og på toppen av dette, et vell av vanskelighetsgradsalternativer som kan skreddersy opplevelsen for å passe nivået til karakteren din og dine personlige ferdigheter. Og dette er alt uten også å ta i betraktning det faktum at Diablo Immortal kan skryte av en full, bred historie som ikke har noen vesentlige barrierer for måten du nyter den på. Det er selvsagt anledninger hvor du må være på et visst nivå for å få tilgang til et nytt område, noe som betyr at du må dra av sted og samle litt erfaringspoeng på andre måter (for eksempel via daglige dusøroppdrag), men poenget er at du bare kan pløye gjennom hele kampanjen fra dagen spillet låses opp - hvis du ønsker det.

Dette konseptet strekker seg over hele spillet, siden det er svært få reelle begrensninger for hvordan du kan spille det på. Hvis du er den typen person som elsker å grinde etter en bestemt versjon av et våpen eller en rustning, har Diablo Immortal alle verktøyene og mulighetene for deg til å gjøre det med repeterbare fangehull som har unikt loot som dukker opp av og til. Og hvis du leter etter et spill for å underholde deg på pendlerveien eller i 30 minutter før du legger deg om kvelden, vil dette spillet også passe deg med sine korte oppdrag og muligheten til å lukke spillet og ta det opp igjen uten å miste fremgang.

Det jeg vil kritisere Diablo Immortal for er at det egentlig ikke gjør en god jobb med å ta imot nye spillere i det hele tatt. Med historien som er satt mellom Diablo II og Diablo III er det mye ekstra narrativ å forstå for å virkelig sette pris på dette spillet, og også måten de komplekse rollespillsystemene presenteres på gir deg ofte flere spørsmål enn svar, som jeg kan forestille meg vil være ganske vanskelig å forstå for mobilspillere som har sitt aller første møte med Diablos verden her.

Men for de som har kunnskapen og er veteraner innen Diablo og actionrollespill er dette virkelig et spill som vil overraske deg med sin dybde og evne til å ikke føles grådig, slik tilfellet er med mange mobiltitler. Som jeg nevne tidligere er det mikrotransaksjoner, vanligvis knyttet til kosmetikk, men som også strekker seg til premium valuta som kan veksles inn for å kjøpe Gems som vil gi deg bedre utstyr i flerspilleren og Elder Rifts. Men disse mikrotransaksjonene føles heller ikke anmassende i det hele tatt, siden du fortsatt kan tjene Gems og spille hver aktivitet uten å måtte bruke en krone.

Mens Blizzard ikke akkurat har utforsket mobilspillmarkedet noe særlig, er NetEase kjent for å produsere brede mobiltitler, og dette samarbeidet mellom de to spillselskapene har skapt et spill som har det beste av begges ekspertise. Du kan føle og se den ikoniske Blizzard-poleringen og virkelig fascinerende og rike spillverden som den California-baserte utvikleren er kjent for. Men samtidig kommer funksjonaliteten, flytende gameplay, flerspillerstøtte og toppoptimalisering (som lar spillet kjøre på min iPhone 11 Pro med 60FPS på Ultra-grafikk uten å suge livet ut av telefonens batteri) helt klart fra NetEase og deres erfaring når det kommer til denne typen spill.

Og når vi snakker om flerspillerstøtten, så har Blizzard og NetEase fortsatt å avgrense dette området til det punktet hvor det er enklere enn noen gang å gruppere seg for utfordrende aktiviteter og å opprette eller bli med i klaner for å kunne delta i den server-omfattende Cycle of Strife, som vil belønne de mektigste spillerne på hver Diablo Immortal-server. Den siste iterasjonen vil se klaner forblir etter at en syklus slutter, noe som betyr at du kan danne et fellesskap og fortsette å vokse sammen med en gruppe andre spillere, på en typisk MMO-måte.

For de som lurer er kontrollerstøtten også betydelig bedre enn den var for noen måneder siden under den lukkede betaen. Nå kan du spille stort sett hele Diablo Immortal uten å måtte berøre skjermen din, selv om jeg vil påstå at menynavigeringen når du går for denne tilnærmingen kan være litt knotete.

Nylig fikk jeg muligheten til å slå av en prat med Diablo Immortals seniorspilldesigner Scott Burgess, og i løpet av intervjuet fortalte han meg at dette er "det største Diablo-spillet til nå" og at han tror dette "kommer til å bli et av de beste mobilspillene noensinne", og det er vanskelig å bestride disse påstandene etter å ha spilt det selv. Det er så mye innhold som tilbys, innhold som i likhet med de andre Diablo-spillene vil gi deg lyst til å fortsette å spille og utforske verden i jakten på å bli sterkere.

I løpet av årene har jeg blitt brent av mobilspill så mange ganger at Diablo Immortal til tider føles for godt til å være sant. Jeg har fortsatt til gode å bli skuffet over grådige mikrotransaksjoner og betalingsmurer som låser innhold fra meg, eller forferdelig optimalisering som gjør at spillet føles uspillbart. Fra min erfaring med denne tittelen er ingenting av dette til stede så langt, og Blizzard har i stedet klart å tilby et spill som selv om det ikke er perfekt, ser ut til å bli et av de beste tilbudene mobilspillmarkedet noensinne har sett.