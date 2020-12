Diablo Immortal - Alpha-inntrykk

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Husker du tilbake i 2018 da Blizzard presenterte planene for Diablo Immortal, en mobilinstallasjon i den ikoniske RPG-serien? Ærlig talt er det vanskelig å glemme siden den annonseringen for alltid er foreviget som en meme, men hva med selve spillet? Vel, nylig fikk jeg muligheten til å sjekke det ut som del av en tidlig alpha-test hvor mye av hva spillet har å by på var åpent for meg å utforske. Og jeg kan faktisk si at det ser ut til at vi har mye å se fram mot.

Handlingen i Diablo Immortal er satt til hendelsene mellom Diablo 2 og 3, rett etter at World Stone ble smadret i flere biter og spredt utover Sanctuary. I Immortal spiller du som en karakter som reiser rundt Sanctuary-landene i søken etter å gjenvinne disse bitene for å beskytte menneskeheten, og slakte enhver demon eller onde skapning du møter på. Denne tittelen er en "hack and slash"-MMORPG og du har friheten til å utforske den store verden med mange andre spillere, og selv om det er et mobilspill kan du gjøre dette helt fritt, uten noen kjipe ventetider, energisystemer eller krav om å kjøpe noe som helst - da Diablo Immortal er helt gratis å spille, og virkelig også.

Du tror kanskje at siden Immortal er en spin-off og et mobilspill, så vil det ikke reflektere Diablo-opplevelsen slik vi kjenner den, men det gjør det virkelig. Fra det jeg spilte er dette et skikkelig Diablo-spill. Oppdragene er ekspansive, kampsystemet er oppslukende, det har tilpasningsmuligheter i fleng, og det både ser bra ut og føles bra å spille, som, for å være ærlig, overrasket meg.

Den tidlige alpha-versjonen jeg har spilt er stilt inn til å få ting til å gå litt raskere enn det vil gjøre ved den faktiske lanseringen, men jeg kunne fortsatt ikke legge fra meg spillet etter tre timers spilling, og enda mer. Jeg kunne faktisk ikke vente med å spille det igjen dagen etter. Det har den MMORPG-vanedannende effekten som gjør at tiden bare flyr forbi, og for meg er det ganske utrolig for en mobiltittel.

Immortal er en helt ny Diablo-opplevelse, og har nye fiender, unik detaljering og RPG-mekanikker, men det er også mange liknende aspekter. I begynnelsen av spillet blir du bedt om å velge en klasse av fire (flere vil være tilgjengelig ved lansering og over tid), hvor alternativene er den nærkampsfokuserte barbaren, den magiske trollmannen, den "zenfulle" munken og demonjegeren. Hver klasse har unike sett med evner og mekanikker, og det er muligheter for å lage flere forskjellige karakterer i en server, slik som i World of Warcraft.

Etter å ha valgt en karakter kastes du ut i verden og får i oppgave å fullføre en serie oppdrag hvor du skal drepe demoner. I noen av disse møter du kjente ansikter som Deckard Cain, og du vil også ofte få i oppgave å drepe tilbakevendende fiender, f.eks The Countess. Å fullføre oppdrag og beseire fiender vil belønne deg med ferdighetspoeng samt loot, som du kan utstyre deg med for å forbedre karakteren din.

Diablo Immortal har forskjellige måter og utvikle og personalisere karakteren din på, og til å begynne med er de mange evnene som kan byttes ut i de fire aktive plassene som er tilgjengelig. Disse evnene kan levles opp for å bli mer effektive bare ved å bruke dem, og for å videre bygge på dette kan du bruke et stort antall loot med unike evner og statistikker for å øke helse, skade, rustning, kritisk treffsjanse osv. Listen er virkelig lang og for alle som ikke er kjent med MMORPG-sjangeren fra før av, kan dette virke overveldende.

Du vil også kunne samle forskjellige valutaer for å oppgradere og forbedre utstyr hos smedene rundt Sanctuary. Hvert ting kan levles opp fem ganger, og når du når max blir en ny tilfeldig fordel låst opp. Og det stopper ikke der. Du kan også legge til normale og legendariske perler til hver ting for å krydre utrustningen din ytterligere. Bekymringene for at dette spillet er en mer forenklet, mindre bred Diablo-opplevelse, er helt borte, for denne tittelen ser ut til å ha store mengder innhold å bryne seg på.

Diablo Immortals føles som et skikkelig MMORPG, og bærer lite preg av å være et mobilspill. Jeg har kanskje bare spilt noen timer selv, men her er det mye å gjøre. Og enhver MMO-fan vet dette; det er i spillets endgame at ting virkelig tar av, og når det gjelder Immortal tilføyes ytterligere to vanskelighetsgrader og mange måter å utvikle karakteren din på gjennom Paragon-systemet. Dette vil la deg utforske nye ferdighetstrær og vokse deg enda sterkere.

For å utvide opplevelsen litt mer tilføyes et Battle Pass-system som du kan jobbe deg gjennom. Mens gratissporet er vel... gratis, er det et betalt spor også, som tilbyr ting som ikke påvirker gameplayet og egentlig bare byr på fancy, tiltalende loot.

Ut i fra opplevelsen min hittil har Diablo Immortal potensiale til å holde deg gående i lang tid. Igjen, dette var kun en alpha-test, så det er kanskje elementer nevnt her som ikke er tilstede i fullversjonen ved lansering. Det kan også tilføyes nye ting, som kontroller-støtte og flere karakterer. Uansett, når det fulle spillet er tilgjengelig kan både gamle og nye Diablo-fans se fram til et spill som har potensiale til å sette en ny standard for mobilspill.