Det faktum at Diablo III fortsatt har en så stor og aktiv spillerbase elleve år etter lanseringen sier alt om hvor fantastisk Blizzards fascinerende univers, engasjerende spillopplevelse og fristende loot-system er. Legg til de kontinuerlige oppdateringene og sesongene og det er forståelig at noen har stilt spørsmål ved behovet for å betale for en oppfølger. Vel, etter å ha tilbrakt over 80 timer med Diablo IV kan jeg trygt si at spillet uten tvil er verdt pengene.

Du får en klar forsmak på dette med en gang, for spillet starter med en imponerende og nysgjerrighetspirrende filmsekvens som viser Blizzards cinematografi og historiefortelling i toppklasse. Svært detaljerte figurer og omgivelser, forbløffende stemmeskuespill, stemningsskapende musikk og fantastisk kameraføring gjør hvert eneste store øyeblikk i historien til en slik fryd at det er lett å se bort fra hvor forutsigbare og klisjéfylte deler av eventyret er. Disse manglene er spesielt fremtredende i mange av sideoppdragene, der begrunnelsene for å utføre dem er så tynne og overbrukte at du har glemt dem før samtalen er over. Kjernehistorien og de storslåtte filmsekvensene gjør likevel akkurat nok til å holde meg nysgjerrig til siste slutt. Det som virkelig fikk meg til å komme tilbake, og som har sørget for at jeg gleder meg til å starte fra bunnen av og tilbringe over 100 nye timer til med Diablo IV etter at ha fått slettet forhåndsutgivelseskarakteren min, er likevel gameplayet.

Fordi Diablo IV tar Diablo IIIs flotte kampsystem og gjør det fantastisk ved å legge til og endre en håndfull ting. Det spiller ingen rolle om du velger en barbar, druide, necromancer, rogue eller sorceress, hver kamp føles og ser så tilfredsstillende ut. Dette kommer fra en fyr som ikke liker strategispill i sanntid eller lignende titler der du i utgangspunktet bare velger et mål og lar handlingen utfolde seg med et enkelt knappetrykk. En av grunnene til at det er annerledes her, er at hver klasse har en unnvikelsesmanøver. Det er spennende å følge med på nedkjølingstiden for den (eller dem hvis du har utstyr som gir deg en ekstra) og rulle ut av trøbbel mens du utnytter uovervinnelighetsrammene, samtidig det bringer mer dybde og flere muligheter i hver kamp. Men det er ingenting i forhold til hver klasses unike evner og fordeler, og det er tydelig hvorfor utviklerne brukte så mye tid på å snakke om spillerens valgmuligheter og tilpasninger før lanseringen.

De av dere som har spilt betaversjonene, vet hva jeg snakker om. Enten det dreier seg om hvordan hver klasses ferdighetstre har et bredt utvalg av alternativer som passer for ulike spillestiler (og som kan endres for en liten sum gull), muligheten til å sette hvilken edelsten du vil i det utstyret du vil, de ofte spillendrende aspektene legendarisk og unikt utstyr tilbyr, å forbedre deg selv ytterligere etter level-cap med Paragon -systemet og mye mer. Ja, jeg vet at jeg blander sammen utstyrs- og loot-systemet her, men det er fordi utstyret og ferdighetene spiller sammen på en så fantastisk måte.

Ta roguen min som et eksempel. Jeg hadde stor suksess med å aktivere en evne som gjennomsyret de andre ferdighetene mine med is, og deretter bruke ultimate-angrepet som får det til å regne piler over et stort område mens jeg gikk berserk med sverdene mine. Det fungerte bra i begynnelsen av spillet - før det senere utslettet nesten alt da jeg hadde overført aspektet som skapte en barriere rundt meg når jeg skadet en elite til favorittbuen min, hadde edelstener som økte isskaden min på mange utstyrsdeler, aktiverte en ferdighet som reduserte nedkjølingen av ultimaten ved å bruke visse andre evner og gjorde noen andre tilpasninger som er enkle og ganske raske å gjøre. Dette blir enda mer underholdende etter at kampanjen er ferdig og Endgame starter.

Som videoen viser, og som utviklerne har snakket om i årevis, har det å gjøre Endgame-delen variert og underholdende vært en viktig del av Diablo IV, og resultatet beviser det. Det er veldig gøy å gå inn i tidligere fullførte dungeons som kan by på nye typer fiender og utfordringer avhengig av visse kriterier eller personaliserte Sigils når du vet at dette også øker sjansene for å få enda bedre utstyr. Selv å reise mellom disse kan plutselig føre til minneverdige øyeblikk takket være de enorme verdensbossene som krever at du slår deg sammen med andre spillere rundt om i verden (si fra hvis du klarer å beseire en på egen hånd) eller mindre verdenshendelser som du kan klare alene selv om de fyller skjermen din med fiender. Jeg har opplevd mange spennende og nervepirrende øyeblikk som endte opp med heftig utstyr og hyggelige meldinger fra andre spillere. Legg til et eget PvP-område for de som virkelig vil teste seg, og det er ingen tvil om at Diablo IV vil få millioner av spillere til å komme tilbake i mange år fremover. I hvert fall hvis Blizzard fikser, endrer og legger til noen få ting.

Jeg sier det fordi det alltid er rart å anmelde et live-service-spill, og Diablo IV er et godt eksempel på hvorfor. La oss begynne med det som kan fikses, og som angivelig vil bli forbedret med en lanseringsoppdatering. Det er ikke like gøy å slåss mot kule fiender og utforske vakre miljøer når du altfor ofte støter på oppdrag som ikke fortsetter som de skal, lik i såkalt T-positur, teksturer som tar tid å laste inn, fiender som oppfører seg rart og setter seg fast, dungeons som tilbakestilles det sekundet du går ut, et brukergrensesnitt som ikke er optimalt, statistikk og boosts som ikke fungerer som de skal, en ujevn bildeoppdatering på PlayStation 5 og slike ting. Hver for seg er de ikke noe stort problem, men alt samlet legger en demper på opplevelsen. Den gode nyheten er at oppdateringsnotatene hevder at mange av disse problemene i det minste vil være mindre vanlige når du får tak i spillet.

Så er det et par ting som oppdateringen ikke løser. Variasjon er en viktig del av denne typen spill, så det er en stor skuffelse å se det samme dungeon-designet om og om igjen. Dere kan skryte av å ha mer enn 150 dungeons i Diablo IV, Blizzard, men det blir bare latterlig når jeg går inn i forskjellige dungeons i forskjellige deler av en sone og ender opp med nøyaktig samme design. Hva er moroa i det? Jeg forstår at dette er et live-service-spill der de ivrigste av oss kommer til å besøke områder om og om igjen, men å resirkulere en irriterende mengde dungeon-design fra starten av kan til og med få vanlige spillere til å slå av spillet etter noen timer.

Loot-systemet vil sannsynligvis også bli justert, med tanke på at 90 % av utstyret du finner er minst 5 nivåer under deg, noe som gjør det ganske ubrukelig. En del av spillet siden det gjør det enda morsommere når du faktisk får noe bra? Kanskje, men en så stor forskjell og såpass dårlige odds gjør meg bare trist siden det tvinger meg til å gå forbi så mange skinnende ting eller fortsette å reise frem og tilbake til byen for å selge eller demontere ting.

For full åpenhet er det også verdt å merke seg at Blizzard ikke ga oss tilgang til butikken i anmeldelsessperioden, men arket med priser og andre detaljer vi mottok fikk det til å virke som om selskapet lever opp til sitt ord om ikke å ha noen pay-to-win-tull der eller i battle pass-et.

Feilskjær vi har blitt vant til når alt kommer til alt, og derfor er Diablo IV et knallbra, virkelig fornøyelig spill som alle fans bør spille. Kjernehistorien, som fremheves av de flotte filmsekvensene og det utmerkede stemmeskuespillet leder deg gjennom en svært detaljert og fascinerende verden. Ikke at du får eller vil ha mye tid til å nyte den når det er så gøy å kjempe mot alt fra en enorm dragelignende skapning til horder av bittesmå edderkopper med din egen personlige karakter alene eller sammen med andre spillere. Det føles kanskje litt enkelt og uoriginalt til å begynne med, men Diablo IV sprer sine imponerende vinger etter hvert som du låser opp flere evner, forbedrer statistikken og utstyret ditt, kommer over nye funksjoner som får deg til å komme tilbake for å prøve nye taktikker, gjøre figuren din kulere og se tallene bli høyere.