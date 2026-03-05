Diablo IV Forhåndsvisning: Lord of Hatreds Warlock kan være vår nye favorittklasse

HQ

Det har vært en veldig travel start på året for Blizzard Entertainment, som i løpet av bare fire måneder i hovedsak vil ha startet Overwatch på nytt, lansert den første store innholdsoppdateringen for Diablo II på 25 år, debutert en feiende utvidelse for Hearthstone, lansert Housing og Midnight-utvidelsen i World of Warcraft, og også, når april slutter, levert Diablo IVs andre utvidelse kjent som Lord of Hatred. Så ja, travelt er kanskje å underdrive.

Hvis du har fulgt Gamereactor gjennom hele februar, vil du være klar over at vi har holdt tett bånd på alle ting Blizzard, delvis på grunn av vårt nylige besøk til den enorme utviklerens Irvine-campus like utenfor Los Angeles i slutten av januar. Gjennom dette har vi delt tonnevis av inntrykk og tanker om Overwatch, Diablo II: Resurrected, Hearthstone, World of Warcraft, og nå er tiden kommet for Diablo IV å bli med i kampen. Om enn med en hake ...

Jeg har nemlig spilt Diablo IV: Lord of Hatred på én måte, men ikke hatt sjansen til å røre det på en annen. En smule forvirrende? Forståelig nok. Jeg har vært praktisk med Warlock-klassen, som teknisk sett lanseres fullt ut sammen med Paladin med ankomsten av Lord of Hatred, selv om du kan få tilgang til sistnevnte klasse i dag ved å forhåndsbestille utvidelsen. Problemet er at den praktiske opplevelsen med Warlock faktisk ikke tillot meg å reise rundt i det nye området Skovos i det hele tatt, og derfor er dette en veldig merkelig forhåndsvisning, da jeg kan snakke en god del om Warlock, men egentlig ikke i det hele tatt om Lord of Hatred. Med begrensede snakkepunkter, la oss holde dette litt kortere enn vanlig.

Som du kan se i spillingen som vi fanget ovenfor, med handling som skjer i Vessel of Hatreds Nahantu-region, er Warlock en absolutt makt-fantasy-klasse, et formidabelt alternativ som vil blidgjøre spillere av alle slag. Den beskrives som Diablo's mest "heavy metal" klasse til dags dato, og du kan se det i oppsettet og strukturen til klassen og hvordan den er designet for å dykke med hodet først i kamp og ikke etterlate noe annet enn blod og bein i kjølvannet.

Det er en håndfull viktige klassearketyper å følge med Warlock som ser den massivt spille annerledes. Jeg fant meg selv en tendens mot Legion-alternativet, en klassetype som handler om å tilkalle demoniske legioner og bruke hæren din av treller til å skjære gjennom alt som helvete kaster mot deg. På en måte ligner det på Necromancer, men med en ekstra advarsel om at du ikke trenger lik å gjenopplive for å få Legion til å fungere, du kan ganske enkelt tilkalle demoner fra det hinsidige og tvinge dem til å utføre din vilje.

De andre alternativene inkluderer Vanguard, som er mer av et raskt alternativ, en arketype som handler om å ri en helveteshund i kamp og deretter forvandle seg til en demon selv for å vende helvetes vrede mot den. Er det kanskje en smule hyklersk å ty til mørket for å vinne denne krigen? Ja, kanskje. Men det forringer ikke underholdningsverdien. Det samme kan til en viss grad sies om Ritualist, en arketype som dreier seg om å bruke demonisk energi til å slippe løs helvetesild og avgrunn på de som står i veien for deg. Hvis Legion er Necromancer-aktig og Vanguard er mer Barbarian, så er Ritualist Sorcerer-alternativet som handler om å bruke magi for å slippe løs kaos på slagmarken. Til slutt har vi Mastermind, som på en måte ligner Legion-arketypen og Necromancer-klassen, ettersom det handler om å binde demoner til din vilje og deretter få dem til å utkjempe kampene dine mens du overvåker ødeleggelsen fra sikkerheten i avgrunnen.

Som du kan se, uansett hvilken spillestil du velger, ser Warlock ut til å tilby enorm variasjon og fra det jeg har opplevd i det minste, utmerket potensial som vil gjøre denne klassen til en absolutt naturkraft som er i stand til å gå tå-til-tå med Mephisto i et forsøk på å redde Sanctuary fra fullstendig og fullstendig ødeleggelse.

Utover dette, mens Diablo IV Developer Update har delt mer informasjon om hva du kan forvente av Lord of Hatred og Skovos som en region, kan jeg ikke kommentere hvordan det spiller og fungerer, da jeg ikke fikk se noe av dette i aksjon. Det jeg kort kan berøre er noen av de større oppdateringene og endringene i Diablo IV som helhet, inkludert omstruktureringen av ferdighetstreet.

I hovedsak har ferdighetstreet blitt forenklet og raffinert, så i stedet for å bruke flere poeng på én fordel for å forbedre den gang på gang, bruker du nå bare ett ferdighetspoeng per fordel. Det er fortsatt et element av å forbedre en kjernefordel ved å bruke flere poeng i sin respektive gren, men nå er det flere alternativer å velge, noe som bør gjøre buildcrafting enda mer interessant i det lange løp. Blizzard lover mer enn 40 omarbeidede valg, over 80 ekstra alternativer og 20+ ekstra ferdigheter, noe som betyr at det kan føles som en hel omstart av funksjonen og noe for spillere å lære nesten fra bunnen av igjen.

Justeringen av ferdighetstreet kommer også i tråd med innebygde plyndringsfiltre for lettere å finne utstyret du trenger, Horadric Cube-håndverksverktøyet for å lage unike gjenstander som passer bedre til spillestilen din, og Talismanen for å legge til ytterligere byggverk ved å gjeninnføre Charms-mekanikken som gir ekstra bonuser til byggverket ditt. Alt dette skal gjøre Diablo IV-byggingen mindre rigid og kanskje også en smule mer intuitiv for nye og mindre erfarne spillere, så alt dette er vinn-vinn på mange måter.

Til venstre: Endringer i ferdighetstreet. Til høyre: Nytt plyndringsfilter: Nytt plyndringsfilter.

Til venstre: Talisman. I midten: Krigsplaner. Til høyre: Horadrisk kube

Utover dette vil Lord of Hatred legge til ytterligere strømlinjeformede sluttspillelementer som spillelistefunksjonen kjent som War Plans og en veldig utfordrende, nesten topp sluttspillaktivitet kalt Echoing Hatred. Sammen med det ganske fantastiske landet Skovos og den viltvoksende hovedstaden Temis, steder som foreløpig er uberørt av mørket, selv om dette vil endre seg etter hvert som historien utvides, ser Lord of Hatred ut til å være et flott neste kapittel i Diablo IV og et fint sluttpunkt for denne delen av den bredere fortellingen som begynte med grunnspillets historie. Men er det faktisk noe bra? Igjen, jeg kan ikke legge til noe om dette emnet ennå, selv om du kan se en haug med bilder av Skovos nedenfor.

Det vi vet er at Lord of Hatred lanseres på PC, PlayStation og Xbox 28. april, så hold deg oppdatert for mer.