Diablo IV leder sier Nintendo Switch 2-port er mulig

Med den økte kraften til Nintendo Switch 2 ser vi mange nyere titler hoppe til hybridkonsollen, noe som helt sikkert vil begeistre mange spillere. Imidlertid er det fortsatt noen titler folk vil se kunngjort, som Diablo IV.

I en tale på Gamertag Radio sa Diablo-sjef Rod Fergusson at Blizzard er åpen for at spillet skal være på Nintendo Switch 2. Ytelsen ville absolutt tillate det, det eneste problemet er live-serviceelementene.

"Jeg tror utfordringen er mindre rundt maskinvaren og bare om hvordan vi ... du vet, live-tjenester på Switch har vært litt utfordrende tidligere," forklarte han. "Så jeg håper at når de lanseres i juni, og når vi ser på fremtiden, blir det enklere og enklere, slik at det gir mer mening å legge en live-tjeneste på den plattformen."

Med tanke på at mange spiller Nintendo Switch på farten, der det er vanskelig å få tilgang til live-service-elementer, kan dette utgjøre en utfordring for Diablo IV. Men ettersom Diablo III og Diablo II har kommet til Switch, er det håp om at det nyeste spillet kan lande på etterfølgeren.