Diablo IV og Doom: The Dark Ages krysser over med tonnevis av kosmetikk

Med tanke på den faren Sanctuary står overfor på grunn av Mephistos planer, er det litt rart at magibrukerne ikke har funnet en måte å tilkalle Helvete og alle demoners verste mareritt til verden på ennå. Dette vil snart endre seg.

Som en del av den nylige Diablo Spotlight-showcase, har det blitt bekreftet at Diablo IV og Doom: The Dark Ages vil krysse over for et dedikert samarbeidshendelse som bringer kosmetikk og andre godbiter til det bredere spillet.

Det eksakte utvalget av samarbeidet er ennå ikke bekreftet, men i noen få bilder samlet av Windows Centrals Jennifer Young, kan vi se at Doom Slayer-kosmetikk vil bli tilbudt, kanskje med den viktigste (passende) for Barbarian, mens andre kosmetikk som en Mecha Dragon Serrat-feste og en Shield Saw-skjoldkosmetikk vil bli gjort tilgjengelig gjennom Event Reliquary og lignende.

Vil du få tak i Doom-godbiter som kan hjelpe deg med å bekjempe demoner i Diablo IV?