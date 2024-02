Diablo IV tilbyr nå fargede byportaler for 25 pund.

HQ

Den tredje sesongen av Diablo IV fortsetter å være et hett tema, og nå velger Blizzard å strø salt i det allerede åpne, infiserte såret ved å tilby spillerne muligheten til fargede byportaler - for 25 pund. Pakken, som i spillet heter Dark Pathways Pack, koster 24,99 pund og inkluderer fem forskjellige portaler og 1000 platina, sistnevnte tilsvarer ca. 8 pund hvis du kjøper det separat.

Enda verre er det at du ikke engang får muligheten til å velge din egen farge, de fem ulike fargene er i stedet forhåndsbestemt og låst til de ulike klassene - rød, blå, gul, lilla og grønn. Mottakelsen på nettet har, ikke overraskende, vært ganske kjølig, og vi kan ikke annet enn å si oss enige i at det er absurd å punge ut 25 pund for fem nye farger.

Eller hva synes du, synes du det er en rimelig pris for fem farger?