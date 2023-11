Diablo IV: Vessel of Hatred - Hvem er Mefisto?

HQ

Selv om det bare har vært ute i et halvt år, er Blizzard allerede klar til å avduke den første utvidelsen til Diablo IV. Vessel of Hatred slippes en gang neste år, men allerede nå vet vi en del spennende detaljer, blant annet at den ikoniske skurken Mephisto kommer tilbake. Diablo II -fans kommer til å huske Mephisto, men hvis du er relativt ny i serien, lurer du kanskje på hvem denne Prime Evil er.

Kort fortalt er Mefisto Prime Evil. Mefisto er den første av de syv store ondskapene og er far til Lilith, noe som på en måte gjør ham til helligdommens bestefar. Han har manipulert det meste av Diablo universet, og selv om han fikk vite om Sanctuary etter at det ble skapt, har han siden det dukket opp på radaren hans - sammen med menneskene i det - ønsket å fortære alle tilgjengelige sjeler for å styrke seg selv og til slutt vinne den store krigen mot himmelen.



Mefisto fikk imidlertid ikke lov til å skape så mye kaos som han ønsket på Sanctuary. Sammen med brødrene Diablo og Baal ble han sperret inne i en sjelestein, men med tiden begynte kraften hans å lekke ut, slik at han igjen kunne utøve sin innflytelse. I løpet av de tre første Diablo spillene tok Mefisto kontroll over en hel tro, prøvde å få agentene sine til å bryte opp sjelesteinene som holdt brødrene hans fanget, fikk sin egen sjelestein brutt opp og ble til slutt fanget i en svart sjelestein før han ble transportert tilbake til helvete.

Men nå er han tilbake. Eller i det minste er han i en annen sjelestein. Hvordan han havnet i den steinen, er ennå ikke avslørt, men dette og resten av historien hans vil bli fortalt etter hvert. I løpet av den første delen av kampanjen i Diablo IV kan du se Mephisto som en ulv som følger deg rundt og til og med hjelper deg fra tid til annen. Til tross for at datteren Lilith er spillets hovedskurk, virker det som om han ikke vil hjelpe henne, men heller vil se henne beseiret, og derfor hjelper han spilleren. Han er for svak til å bekjempe henne selv, så han håper i stedet å hjelpe et modig menneske med å gjøre slutt på henne.

Mephistos tilbakekomst fører også til en tur tilbake til Kurast, en region som ble utforsket allerede i Diablo II. Selv om Hatets herre nok en gang er fanget i en sjelestein, ser det ikke ut til at Mefisto kommer til å sitte stille. Som vi vet, har han tidligere ødelagt en hel trosretning fra en sjelestein, og i neste kapittel av historien Diablo IV kommer den sinte Prime Evil sannsynligvis til å komme tilbake med hevn. Til tross for at han har hjulpet oss tidligere, var det bare for å fremme sine egne mål og hindre datteren i å ta makten hans. Gå derfor ikke inn på Vessel of Hatred og forvent å bli kompis med Prime Evil.

Når en karakter som Mephisto vender tilbake, kan det være et tegn på at brødrene hans også kan komme tilbake i andre utvidelser av Diablo IV. Som produksjonsdirektør Tiffany Wat sa i gruppeintervjuet vårt på BlizzCon, "those Prime Evils are pesky." Det er høyst usannsynlig at vi noen gang vil få se dem tilintetgjort, og det samme gjelder Lilith. Selv om vi har bekjempet henne i grunnspillet, kan vi med Mephisto i DLC-en utforske de alvorlige far-datter-problemene som vil dukke opp etter hvert som vi lærer mer om hatets herre i Diablo IV: Vessel of Hatred.

Hva synes du om Mephistos tilbakekomst i Diablo IV: Vessel of Hatred?