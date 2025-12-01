Diablo IVs neste utvidelse forventes å bli avslørt på The Game Awards

HQ

Hvis du i det hele tatt har vært innom sosiale medier i løpet av helgen, har du sannsynligvis blitt noe innpakket i samtalen som skjedde i forhold til The Game Awards og en viss teaser som pisket fansen opp i et opprør. Vi snakker om teaseren fra Geoff Keighley, som inneholdt en monolitt midt i ørkenen med alle slags skumle og monstrøse skapninger og enheter innebygd i den.

Fansen konkluderte umiddelbart med at dette var i forhold til en ny God of War, den som ryktes å være på vei til Egypt, men dette var tilsynelatende langt fra målet, da det i stedet var relatert til Diablo IV.

Som bekreftet av Windows Centrals Jez Corden, ertet han opprinnelig at det var på tide å installere Blizzards action-RPG på nytt, og avklarte deretter ytterligere da en fan spurte om monolitten var i forhold til Diablo IV, og uttalte følgende, "ja, men også, mer".

Vi vet ennå ikke noe mer enn dette, men siden Vessel of Hatred ble lansert i oktober 2024, er det på tide med en ny utvidelse for Diablo IV.